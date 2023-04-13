Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що ще іноді росіяни застосовують Мі-8. Це транспортний гелікоптер, але на ньому є установки для випуску керованих ракет.

​Важливо Росія кидає всі резерви на Бахмут, але її елітні війська є дуже умовними, – Череватий

Підлітають до лінії фронту та запускають авіабомби

Сергій Череватий зазначив, що до останнього часу, як правило, ворог здійснював підліт до нашої лінії фронту, випускав некеровані ракети з відносною точністю й відлітав, адже наше ППО по них швидко спрацьовує.

Зараз вони намагаються використовувати радянські бомби ФАБ-500. До них прикріплюють крила, ставлять GPS-навігацію й з більш дальньої відстані запускають,

– розповів Сергій Череватий.

"Це дошкульні факти, але, якщо глобально з точки зору стратегії, авіація не грає ключову роль на цьому напрямку. Ключова роль, як у ворога, так і у нас, належить ракетним військам та артилерії. Це справді та річ, яка може суттєво послабити або посилити ту чи іншу сторону", – пояснив речник.

Він додав, що, на жаль, поки що на деяких напрямках у ворога математична перевага над нами саме в артилерійських снарядах й ракетах залпового вогню. Проте наші військові намагаються це компенсувати точністю ударів.

Дивіться повне відео з Сергієм Череватим на ютубі 24 Каналу:

"У нас виходу немає – ми на цій "дієті" артилерійській з самого початку війни. Наші хлопці знають, що виходу немає – вони змушені це робити", – розповів Череватий.

За його словами, крім того, високоточну зброю, яку дали партнери, використовують на повну, щоб вона давала максимальне ураження ворогу.

Що відбувається на фронті: останні новини