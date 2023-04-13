В ефірі 24 Каналу речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ворог намагається будь-що взяти Бахмут. Саме тому кидає всі можливі резерви, а також краще, що в нього залишилося із загонів ПВК "Вагнер" й підрозділів повітряно-десантних військ.

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Череватий зазначив, що ворогу необхідно захопити Бахмут тільки для того, щоб показати хоч якісь досягнення на східному фронті.

Він розповів, що росіяни використовують там повітряно-десантні підрозділи. Навіть нещодавно у зведенні була інформація, що підбили бойову машину десанту.

Тут є природна причина цього всього – дуже великі втрати. "Вагнер" фактично був монопольний на цьому напрямку й зазнавав колосальних втрат, використовуючи оцю екстенсивну тактику постійних атак групами,

– сказав Сергій Череватий.

"Зазнавши великих втрат він не міг поповнюватися, тому що не знайшов такий потік. Можна сказати, що він мінімізувався й тому вони були змушені підтримувати його регулярним військом", – додав речник.

Елітні російські війська

За словами Череватого, елітні – це дуже умовно. Росіяни все називають "елітним", навіть 155 бригаду морської піхоти, яка під Вугледаром була розбита й розкатана фактично повністю.

Всі ці елітні й псевдо елітні підрозділи значною мірою доукомплектовані мобілізованими. У них немає того, що раптом дістали якусь запасну елітну частину, яка була б сформована повністю з контрактних військовослужбовців, ідеально навчена, з новісінькою технікою,

– пояснив речник.

"Вони були змушені всі (частини – 24 канал) доукомплектовувати. Зараз доукомплектовані трошки гіршим або трошки кращим особовим складом. Але все ж той, який значною мірою поповнений шляхом мобілізації", – додав Сергій Череватий.

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