Українські військові це помітили та відкрили вогонь по ворогу. Як наслідок, серед ворогів є загиблі, поранені та ті, хто втік.
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Що відомо про успішну атаку по вагнерівцях
Бахмут: вагнерівцям знову заграли поминальної. Понад 20 штурмовиків з ПВК "Вагнер" спробували непомітно наблизитись до позицій прикордонників. Наші бійці виявили їх зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження,
– розповіли прикордонники.
За їхніми даними, російські загарбники сховались у напівзруйнованій забудові. Проте й там не було безпечно окупантам – українські прикордонники завдали удар по ній. У ході бою:
- 7 штурмовиків – ліквідовано;
- 12 – поранено;
- решта загарбників – втекли.
Варто додати, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські війська одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на Сході України:
- Мар'їнському;
- Лиманському;
- Авдіївському;
- Бахмутському.
За словами заступниці Олексія Резнікова, запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки.
Останні новини про Бахмут
- Нещодавно власник вагнерівців Пригожин заявив, що нібито вони контролюють 80% території Бахмута. Проте речник Східного угруповання військ Сергій Череватий спростував цю інформацію. Він пояснив, що окупанти не можуть взяти Бахмут вже 9 місяців. Саме тому Пригожину доводиться щоразу придумувати нові "перемоги".
- Бійці роти "Гонор" батальйону "Вовків Да Вінчі" показали, як відбили ворожу атаку у Бахмуті. Наші захисники показали бій за останню дорогу на Бахмут.
- Окрім того, речник Східного угруповання військ ЗСУ пояснив, що окупанти досягають часткових успіхів тільки завдяки так званим "м'ясним штурмам". Тобто Росія постійно, цілодобово, фактично нон-стоп використовує живу силу.