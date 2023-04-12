Українські військові це помітили та відкрили вогонь по ворогу. Як наслідок, серед ворогів є загиблі, поранені та ті, хто втік.

Дивіться також Війна артилерії: як мільйон снарядів змінять ситуацію на фронті й коли настане переломний момент

Що відомо про успішну атаку по вагнерівцях

Бахмут: вагнерівцям знову заграли поминальної. Понад 20 штурмовиків з ПВК "Вагнер" спробували непомітно наблизитись до позицій прикордонників. Наші бійці виявили їх зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження,

– розповіли прикордонники.

За їхніми даними, російські загарбники сховались у напівзруйнованій забудові. Проте й там не було безпечно окупантам – українські прикордонники завдали удар по ній. У ході бою:

7 штурмовиків – ліквідовано;

12 – поранено;

решта загарбників – втекли.

Варто додати, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські війська одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на Сході України:

Мар'їнському;

Лиманському;

Авдіївському;

Бахмутському.

За словами заступниці Олексія Резнікова, запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки.

Останні новини про Бахмут