Українські військові це помітили та відкрили вогонь по ворогу. Як наслідок, серед ворогів є загиблі, поранені та ті, хто втік.

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Що відомо про успішну атаку по вагнерівцях

Бахмут: вагнерівцям знову заграли поминальної. Понад 20 штурмовиків з ПВК "Вагнер" спробували непомітно наблизитись до позицій прикордонників. Наші бійці виявили їх зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження,
– розповіли прикордонники.

За їхніми даними, російські загарбники сховались у напівзруйнованій забудові. Проте й там не було безпечно окупантам – українські прикордонники завдали удар по ній. У ході бою:

  • 7 штурмовиків – ліквідовано;
  • 12 – поранено;
  • решта загарбників – втекли.

Варто додати, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські війська одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на Сході України:

  • Мар'їнському;
  • Лиманському;
  • Авдіївському;
  • Бахмутському.

За словами заступниці Олексія Резнікова, запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки.

Останні новини про Бахмут

  • Нещодавно власник вагнерівців Пригожин заявив, що нібито вони контролюють 80% території Бахмута. Проте речник Східного угруповання військ Сергій Череватий спростував цю інформацію. Він пояснив, що окупанти не можуть взяти Бахмут вже 9 місяців. Саме тому Пригожину доводиться щоразу придумувати нові "перемоги".
  • Бійці роти "Гонор" батальйону "Вовків Да Вінчі" показали, як відбили ворожу атаку у Бахмуті. Наші захисники показали бій за останню дорогу на Бахмут.
  • Окрім того, речник Східного угруповання військ ЗСУ пояснив, що окупанти досягають часткових успіхів тільки завдяки так званим "м'ясним штурмам". Тобто Росія постійно, цілодобово, фактично нон-стоп використовує живу силу.