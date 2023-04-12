Украинские военные это заметили и открыли огонь по врагу. Как следствие, среди врагов есть погибшие, раненые и сбежавшие.
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Что известно об успешной атаке по вагнеровцам
Бахмут: вагнеровцам снова заиграли поминальную. Более 20 штурмовиков из ЧВК "Вагнер" попытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Наши бойцы обнаружили их из наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение,
– рассказали пограничники.
По их данным, российские захватчики укрылись в полуразрушенной застройке. Однако и там не было безопасно оккупантам – украинские пограничники нанесли удар по ней. В ходе боя:
- 7 штурмовиков – ликвидировано;
- 12 – ранены;
- остальные захватчики – сбежали.
Следует добавить, что заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские войска одновременно ведут наступление на четырех направлениях на Востоке Украины:
- Марьинском;
- Лиманском;
- Авдеевском;
- Бахмутском.
По словам заместителя Алексея Резникова, ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.
Последние новости о Бахмуте
- Недавно владелец вагнеровцев Пригожин заявил, что они якобы контролируют 80% территории Бахмута. Однако спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг эту информацию. Он объяснил, что оккупанты не могут взять Бахмут уже 9 месяцев. Именно поэтому Пригожину приходится каждый раз придумывать новые "победы".
- Бойцы роты "Гонор", батальона "Волков Да Винчи" показали, как отразили вражескую атаку в Бахмуте. Наши защитники показали бой за последний путь на Бахмут.
- Кроме того, представитель Восточной группировки войск ВСУ объяснил, что оккупанты достигают частичных успехов только благодаря так называемым "мясным штурмам". То есть Россия постоянно, круглосуточно, фактически нон-стоп использует живую силу.