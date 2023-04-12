Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Она описала бои, как "ожесточенные".

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Эпицентр боевых действий остается на Востоке, и враг там наступает на нескольких направлениях – не только на Бахмутском,

– отметила Анна Маляр.

Наступление сразу на 4 направлениях

По словам заместительницы, наступление идет одновременно на четырех направлениях:

Марьинском,

Лиманском,

Авдеевском,

Бахмутском.

"Ожесточенные бои" практически везде

Маляр отметила, что ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

При этом, по ее словам, на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях россияне вообще не могут достичь поставленных целей. Однако бои там "очень горячие".

Обратите внимание! Недавно главарь вагнеровцев Пригожин заявил, что российские войска вместе с его боевиками якобы контролируют около 80% территории Бахмута. Однако это не так! Сергей Череватый – спикер Восточной группировки опроверг абсурдные заявления и заверил, что украинские воины контролируют гораздо больший процент территорий города-крепости.