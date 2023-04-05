Об этом заявили официальные лица США, цитируемые CNN. Отмечают, что российские войска за 6 месяцев боев под Бахмутом смогли достичь "очень медленного прогресса", несмотря на то, что на захват города были брошены большие силы.

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А продвижение России в Бахмуте за последние недели вообще можно "измерять в метрах".

Россияне все еще не контролируют город

Также чиновники назвали недавнее заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об очередном "захвате" Бахмута "достаточно отчаянной попыткой".

Пока мы считаем, что россияне все еще не полностью контролируют Бахмут, поэтому украинцы все еще могут противостоять силам России и Вагнера.

– отметили официальные лица США.

ВСУ лучше справляются с потерями

По словам американских чиновников, украинцы "справляются со своими потерями гораздо лучше, чем россияне сейчас".

"Мы видели, что они (Силы обороны Украины) могут перемещать подразделения в Бахмут и обратно. Люди отдыхают и восстанавливаются", – добавили чиновники.

Как отмечает издание, интенсивность боев в Бахмуте несколько снизилась – как из-за плохой погоды, так и из-за истощения обеих сторон и ожидания начала украинского контрнаступления.