Бойцы роты "Гонор", батальона "Волков Да Винчи" показали, как отразили вражескую атаку в Бахмуте. Об этом пишет 24 Канал.

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Бой за последний путь на Бахмут

Отмечается, что защитники опубликовали видео с боя за последний путь на Бахмут.

Как украинские военные отбили атаку врага в Бахмуте: смотрите видео

Шестеро пограничников отбили атаку врага в Бахмуте

В Госпогранслужбе показали героическую работу наших военных. Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки противника.

Из-за опасности полного окружения прибыло подкрепление: группа огневой поддержки. Благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону. Смотрите видео по ссылке.

Ситуация в Бахмуте: главное