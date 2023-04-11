В Госпогранслужбе показали героическую работу наших военных. Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки противника.

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Как военные отбили вражескую атаку

Из-за опасности полного окружения прибыло подкрепление: группа огневой поддержки. Благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону.

Пограничники отразили атаку врага: смотрите видео

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