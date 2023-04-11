У Держприкордонній службі показали героїчну роботу наших військових. Шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника.
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Як військові відбили ворожу атаку
Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення: група вогневої підтримки. Завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступ окупантів відбили, а поранених евакуювали до безпечної зони.
Прикордонники відбили атаку ворога: дивіться відео
Що відбувається в Бахмуті: головні новини
- Українські захисники виснажили вагнерівців у боях за Бахмут. Ворог змушений залучати до боїв за місто спецпризначенців.Українські захисники виснажили вагнерівців у боях за Бахмут. Ворог змушений залучати до боїв за місто спецпризначенців. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський. 10 квітня він знову побував у Бахмуті та поспілкувався з військовими.
- Командувач також зауважив, що оборона Бахмута триває і що "наші військові мужньо та фахово виконують поставлене завдання".
- Під час попереднього візиту до Бахмута, Сирський відзначав, що за місто тривають жорстокі бої з обох сторін.
- Російські терористи перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі: знищують будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії.
- Раніше "Вовки да Вінчі" показали, як потужно атакували ворога під Бахмутом.