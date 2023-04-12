Бійці роти "Гонор", батальйону "Вовків ДаВінчі" показали, як відбили ворожу атаку у Бахмуті. Про це пише 24 Канал.

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Бій за останню дорогу на Бахмут

Зазначається, що захисники опублікували відео з бою за останню дорогу на Бахмут.

Як українські військові відбили атаку ворога у Бахмуті: дивіться відео

Шестеро прикордонників відбили атаку ворога у Бахмуті

У Держприкордонній службі показали героїчну роботу наших військових. Шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника.

Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення: група вогневої підтримки. Завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступ окупантів відбили, а поранених евакуювали до безпечної зони. Дивіться відео за посиланням.

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