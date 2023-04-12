Бійці роти "Гонор", батальйону "Вовків ДаВінчі" показали, як відбили ворожу атаку у Бахмуті. Про це пише 24 Канал.
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Бій за останню дорогу на Бахмут
Зазначається, що захисники опублікували відео з бою за останню дорогу на Бахмут.
Як українські військові відбили атаку ворога у Бахмуті: дивіться відео
Шестеро прикордонників відбили атаку ворога у Бахмуті
- У Держприкордонній службі показали героїчну роботу наших військових. Шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника.
- Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення: група вогневої підтримки. Завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступ окупантів відбили, а поранених евакуювали до безпечної зони. Дивіться відео за посиланням.
Ситуація у Бахмуті: головне
- На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни вперто намагаються оточити місто. Українські захисники мужньо їм протистоять. Російські терористи перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі: знищують будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії.
- Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 10 квітня знову побував у Бахмуті. Він наголосив, що українські захисники віддано борються за Бахмут та виснажують вагнерівців.
- Заступниця міністра оборони Ганну Маляр зазначила, що запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки.
- При цьому, за її словами, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росіяни взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Проте бої там "дуже гарячі".