Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу. За його словами, ворог продовжуватиме нарощувати кількість військ поблизу кордонів.

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Що Генштаб прогнозує на літо

Досвід та мужність наших захисників, вміле застосування ними озброєння від країн-партнерів призвело до скорочення воєнного потенціалу Росі. А це майже напевно змусить агресора черговий раз переглянути стратегічні цілі війни. У тому числі щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році,

– зауважив представник Генштабу.

Громов прогнозує, що у весняно-літній період 2023 року ворог буде нарощувати кількісний та якісний показники з'єднань та військових частин, які залучені у війні проти України.

Тако, за словами Громова, Росія продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до наших кордонів.

Актуальні втрати ворога

За минулу добу росіяни втратили ще щонайменше 540 своїх військових. У Генштабі наголосили, що втрати окупантів можуть бути вищими, адже важко вести точні підрахунки під час активних бойових дій.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 13 квітня російська армія втратила: