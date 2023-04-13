Про це 24 Каналу розповів командир батальйону "Сила Свободи" Нацгвардії України, підполковник Михайло Крижанівський. Він додав, що у самому Бахмуті тривають важкі бої, з перемінним успіхом то однієї, то іншої сторони.

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Негода заважає усім

За його словами, українські захисники не збираються відступати й будуть боротись за кожен метр української землі. На ведення бойових дій суттєво впливає погода. Дощ та хмарність заважають проводити аеророзвідку, а затяжні зливи перетворюють окопи на болото.

"Грунт на Донеччині в’язкий, набирається на ноги. Коли йдуть постійні дощі, то люди вимушені мокнути на позиціях, в самих окопах вода набирається по коліно. Для противника це також проблема, але вони готуються до оборони, очікують на наші дії. По радіоперехопленню ми чуємо, що вони дуже бояться нашого контрнаступу", – заявив Крижанівський.

Михайло Крижанівський про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивитись відео

Підполковник Нацгвардії додав, що противник проводить постійну аеророзвідку українських позицій і не перестає вести артилерійського і мінометного обстрілу. Також працюють ворожі снайпери.

У противники великі проблеми зі зв’язком – у них на одній позиції три різі підрозділи – регулярна армія, вагнерівці та ще один неідентифікований. Вони між собою погано комунікують, а ще у них проблеми з дисципліною,

– наголосив Крижанівський.

Ситуація у Бахмуті