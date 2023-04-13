Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона "Сила Свободы" Нацгвардии Украины, подполковник Михаил Крыжановский. Он добавил, что в самом Бахмуте продолжаются тяжелые бои с переменным успехом то одной, то другой стороны.

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Непогода мешает всем

По его словам, украинские защитники не собираются отступать и будут бороться за каждый метр украинской земли. На ведение боевых действий оказывает существенное влияние погода. Дождь и облачность мешают проводить аэроразведку, а затяжные ливни превращают окопы в болото.

"Грунт на Донетчине вязкий, набирается на ноги. Когда идут постоянные дожди, то люди вынуждены мокнуть на позициях, в самих окопах вода набирается по колено. Для противника это тоже проблема, но они готовятся к обороне, ожидают наших действий. По радиоперехвату мы слышим, что они очень боятся нашего контрнаступления", – заявил Крыжановский.

Михаил Крыжановский о ситуации на Бахмутском направлении: смотреть видео

Подполковник Нацгвардии добавил, что противник проводит постоянную аэроразведку украинских позиций и не перестает вести артиллерийские и минометные обстрелы. Также работают вражеские снайперы.

У противника большие проблемы со связью – у них на одной позиции три разных подразделения – регулярная армия, вагнеровцы и еще одно неидентифицированное. Они между собой плохо общаются, а еще у них проблемы с дисциплиной,

– подчеркнул Крыжановский.

Ситуация в Бахмуте