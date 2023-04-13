Цікаво, що "Житель" був розміщений досить далеко від лінії зіткнення. Потужні кадри знищення станції бійці ССО оприлюднили в мережі.

Дивіться також Наші захисники "Крабом" знищили новітню російську станцію РЕБ "Стриж": ефектне відео

"Хаймарснули" жирну ціль

Усе відбувалося на Донецькому напрямку. Там оператори ССО разом із підрозділами Сил оборони провели комплекс заходів та виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Далі координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів.

ССО разом із Силами оборони "хаймарснули" ще одну жирну ціль. На відео момент точного ураження станції ракетою, випущеною з M142 HIMARS,

– наголосили воїни.

Як українські військові знищили ворожого "Жителя": дивіться відео

Що таке Р-330Ж "Житель" Це автоматизована російська станція постановки перешкод. За твердженням росЗМІ, вона здатна перехоплювати і придушувати канали управління безпілотників.



Джерело: Це автоматизована російська станція постановки перешкод. За твердженням росЗМІ, вона здатна перехоплювати і придушувати канали управління безпілотників.Джерело: Wikipedia

Читайте також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення

Втрати ворога невпинно ростуть

За понад рік повномасштабної війни проти України станом на ранок 13 квітня держава-агресор вже втратила: