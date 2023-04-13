Любопытно, что "Житель" был расположен довольно далеко от линии столкновения. Мощные кадры уничтожения станции бойцы ССО обнародовали в сети.
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"Хаймарснули" жирную цель
Все происходило на Донецком направлении. Там операторы ССО вместе с подразделениями Сил обороны провели комплекс мер и обнаружили позицию автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель". Далее координаты оперативно передали собратьям одного из ракетно-артиллерийских подразделений.
ССО вместе с Силами обороны "хаймарснули" еще одну жирную цель. На видео момент точного поражения станции ракетой, выпущенной из M142 HIMARS,
– подчеркнули воины.
Как украинские военные уничтожили вражеского "Жителя": смотрите видео
Что такое Р-330Ж "Житель"Это автоматизированная российская станция постановки препятствий. По утверждению росСМИ, она способна перехватывать и подавлять каналы управления беспилотников.
Источник: Wikipedia
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Потери врага постоянно растут
За более чем год полномасштабной войны против Украины по состоянию на утро 13 апреля государство-агрессор уже потеряло:
- личного состава – ориентировочно 180 590,
- танков – 3 646,
- боевых бронированных машин – 7 053,
- артиллерийских систем – 2 777,
- РСЗО – 535,
- средств ПВО – 283,
- самолетов – 307,
- вертолетов – 293,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339 (+5),
- крылатых ракет – 911,
- кораблей и катеров – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 637,
- специальной техники – 320.