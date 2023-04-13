Любопытно, что "Житель" был расположен довольно далеко от линии столкновения. Мощные кадры уничтожения станции бойцы ССО обнародовали в сети.

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"Хаймарснули" жирную цель

Все происходило на Донецком направлении. Там операторы ССО вместе с подразделениями Сил обороны провели комплекс мер и обнаружили позицию автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель". Далее координаты оперативно передали собратьям одного из ракетно-артиллерийских подразделений.

ССО вместе с Силами обороны "хаймарснули" еще одну жирную цель. На видео момент точного поражения станции ракетой, выпущенной из M142 HIMARS,

– подчеркнули воины.

Как украинские военные уничтожили вражеского "Жителя": смотрите видео

Что такое Р-330Ж "Житель" Это автоматизированная российская станция постановки препятствий. По утверждению росСМИ, она способна перехватывать и подавлять каналы управления беспилотников.



Источник: Это автоматизированная российская станция постановки препятствий. По утверждению росСМИ, она способна перехватывать и подавлять каналы управления беспилотников.Источник: Wikipedia

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Потери врага постоянно растут

За более чем год полномасштабной войны против Украины по состоянию на утро 13 апреля государство-агрессор уже потеряло: