Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге. По его словам, враг будет продолжать наращивать количество войск вблизи границ.

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Что Генштаб прогнозирует на лето

Опыт и мужество наших защитников, умелое применение ими вооружений от стран-партнеров привело к сокращению военного потенциала России. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. В том числе по поэтапному захвату всего Левобережья Украины в текущем году,
– заметил представитель Генштаба.

Громов прогнозирует, что в весенне-летний период 2023 года враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей, вовлеченных в войну против Украины.

Так, по словам Громова, Россия продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать их к нашим границам.

Актуальные потери врага

За минувшие сутки россияне потеряли еще не менее 540 своих военных. В Генштабе подчеркнули, что потери окупантов могут быть выше, ведь трудно вести точные подсчеты во время активных боевых действий.

В общем, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 13 апреля российская армия потеряла:

  • личного состава – около 180 590,
  • танков – 3 646,
  • боевых бронированных машин – 7 053,
  • артиллерийских систем – 2 777,
  • РСЗО – 535,
  • средств ПВО – 283,
  • самолетов – 307,
  • вертолетов – 293,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339,
  • крылатых ракет – 911,
  • кораблей и катеров – 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 637,
  • специальной техники – 320.

Кроме того, напомним, что недавно ССО и Силы обороны в Донецком направлении уничтожили автоматизированную станцию постановки препятствий Р-330Ж "Житель". Известно, что ликвидацию вражеского металлолома производили с M142 HIMARS.