Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге. По его словам, враг будет продолжать наращивать количество войск вблизи границ.
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Что Генштаб прогнозирует на лето
Опыт и мужество наших защитников, умелое применение ими вооружений от стран-партнеров привело к сокращению военного потенциала России. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. В том числе по поэтапному захвату всего Левобережья Украины в текущем году,
– заметил представитель Генштаба.
Громов прогнозирует, что в весенне-летний период 2023 года враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей, вовлеченных в войну против Украины.
Так, по словам Громова, Россия продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать их к нашим границам.
Актуальные потери врага
За минувшие сутки россияне потеряли еще не менее 540 своих военных. В Генштабе подчеркнули, что потери окупантов могут быть выше, ведь трудно вести точные подсчеты во время активных боевых действий.
В общем, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 13 апреля российская армия потеряла:
- личного состава – около 180 590,
- танков – 3 646,
- боевых бронированных машин – 7 053,
- артиллерийских систем – 2 777,
- РСЗО – 535,
- средств ПВО – 283,
- самолетов – 307,
- вертолетов – 293,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339,
- крылатых ракет – 911,
- кораблей и катеров – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 637,
- специальной техники – 320.
Кроме того, напомним, что недавно ССО и Силы обороны в Донецком направлении уничтожили автоматизированную станцию постановки препятствий Р-330Ж "Житель". Известно, что ликвидацию вражеского металлолома производили с M142 HIMARS.