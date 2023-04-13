Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге. По его словам, враг будет продолжать наращивать количество войск вблизи границ.

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Что Генштаб прогнозирует на лето

Опыт и мужество наших защитников, умелое применение ими вооружений от стран-партнеров привело к сокращению военного потенциала России. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. В том числе по поэтапному захвату всего Левобережья Украины в текущем году,

– заметил представитель Генштаба.

Громов прогнозирует, что в весенне-летний период 2023 года враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей, вовлеченных в войну против Украины.

Так, по словам Громова, Россия продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать их к нашим границам.

Актуальные потери врага

За минувшие сутки россияне потеряли еще не менее 540 своих военных. В Генштабе подчеркнули, что потери окупантов могут быть выше, ведь трудно вести точные подсчеты во время активных боевых действий.

В общем, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 13 апреля российская армия потеряла:

личного состава – около 180 590,

танков – 3 646,

боевых бронированных машин – 7 053,

артиллерийских систем – 2 777,

РСЗО – 535,

средств ПВО – 283,

самолетов – 307,

вертолетов – 293,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339,

крылатых ракет – 911,

кораблей и катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 637,

специальной техники – 320.

Кроме того, напомним, что недавно ССО и Силы обороны в Донецком направлении уничтожили автоматизированную станцию постановки препятствий Р-330Ж "Житель". Известно, что ликвидацию вражеского металлолома производили с M142 HIMARS.