Трансляцию пасхального богослужения ВЦУ из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве ведет Суспильне начиная с 23:30 15 апреля. Литургию совершает митрополит Киевский Эпифаний. 24 Канал предлагает следить за ними вживую.
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Где смотреть Пасхальное богослужение: список
Пасхальное Богослужение ПЦУ из Михайловского Златоверхого собора: смотрите видео
16 апреля в 09:00 в этом храме пройдет праздничная литургия, ее можно посмотреть здесь.
Впервые пасхальное богослужение ПЦУ состоится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Ожидается, что будет служить и. о. наместника Лавры архимандрит Авраамий. Трансляция намечена на 5 канале 16 апреля в 08:00.
Пасха в Лавре: смотрите видео
Службу в главном храме украинских греко-католиков, Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, транслируют Живое Телевидение и Суспильне. Начало 16 апреля в 07:30.
Служба в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве: смотрите видео
СБУ призывает оставаться дома
В СБУ призвали украинцев не посещать массовые собрания и соблюдать рекомендации в преддверии Пасхи. Напоминают, что враг коварен.
Оккупанты могут устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого Россия пытается применять разнообразные инструменты, а особое внимание уделяет религиозной тематике.
Что просят украинцев:
- накануне праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
- не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
- соблюдать комендантский час;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги;
- без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальных корзин;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации.