Трансляцию пасхального богослужения ВЦУ из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве ведет Суспильне начиная с 23:30 15 апреля. Литургию совершает митрополит Киевский Эпифаний. 24 Канал предлагает следить за ними вживую.

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Где смотреть Пасхальное богослужение: список

Пасхальное Богослужение ПЦУ из Михайловского Златоверхого собора: смотрите видео

16 апреля в 09:00 в этом храме пройдет праздничная литургия, ее можно посмотреть здесь.

Впервые пасхальное богослужение ПЦУ состоится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Ожидается, что будет служить и. о. наместника Лавры архимандрит Авраамий. Трансляция намечена на 5 канале 16 апреля в 08:00.

Пасха в Лавре: смотрите видео

Службу в главном храме украинских греко-католиков, Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, транслируют Живое Телевидение и Суспильне. Начало 16 апреля в 07:30.

Служба в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве: смотрите видео

СБУ призывает оставаться дома

В СБУ призвали украинцев не посещать массовые собрания и соблюдать рекомендации в преддверии Пасхи. Напоминают, что враг коварен.

Оккупанты могут устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого Россия пытается применять разнообразные инструменты, а особое внимание уделяет религиозной тематике.

Что просят украинцев:

накануне праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;

не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги;

без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальных корзин;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации.

К слову. В ОК "Юг" предупредили, что Россия может нанести новые массированные атаки по Украине на Пасху. Запас "Калибров" у россиян невелик, но игнорировать тревогу не стоит.