оккупанты могут устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого Россия пытается применять различные инструменты, а особое внимание – религиозной тематике.

Что просят украинцев

  • В канун праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
  • не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
  • соблюдать комендантский час;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги;
  • без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальных корзин;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации.

Отдельно подчеркнули, что СБУ прилагает усилия, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду. Спецслужба опирается на законы, интересы государства и сознательную и патриотическую позицию граждан.

Смотрите обращение СБУ: