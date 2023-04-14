оккупанты могут устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого Россия пытается применять различные инструменты, а особое внимание – религиозной тематике.
Что просят украинцев
- В канун праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
- не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
- соблюдать комендантский час;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги;
- без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальных корзин;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации.
Отдельно подчеркнули, что СБУ прилагает усилия, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду. Спецслужба опирается на законы, интересы государства и сознательную и патриотическую позицию граждан.
Смотрите обращение СБУ: