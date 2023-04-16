Возглавляет литургию Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний. Об этом пишет 24 Канал.
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Где смотреть Пасхальную службу
Служба продлится до 4 утра. 24 Канал будет транслировать Пасхальную службу в прямом эфире.
Военное время не отменяет празднование Пасхи, однако через комендантский час придется адаптироваться к переменам. В Киеве верующим разрешили остаться в храмах на всю ночь – прийти в субботу до начала комендантского часа и остаться до его завершения.
Эпифаний возглавит в Свято-Михайловском Златоверхом соборе торжественные богослужения: полноношницу, крестный ход, Пасхальную раннюю и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
Богослужение продлится с 23:00 до 4:00, а крестный ход начнется в 23:50.
В 6:00 утра в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры начнется первое пасхальное богослужение ВТО, которое возглавит и.о. наместника Лавры архимандрит Авраамий.
СБУ предупреждает об опасности
В СБУ призвали украинцев не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи. Напоминают, что враг коварен.
Оккупанты могут устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого Россия пытается применять разнообразные инструменты, а особое внимание уделяет религиозной тематике.
Что просят украинцев:
- накануне праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
- не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
- соблюдать комендантский час;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги;
- без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальных корзин;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации.