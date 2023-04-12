12 квітня комісія Мінкульту з прийому-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" нарешті змогла потрапити на їхню територію та розпочати роботу, хоч і не без перешкод. Те, що вона застала, жахнуло.

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Так не діставайся ж ти нікому

Вочевидь, духовенству московського патріархату настільки не сподобалося очищення Лаври від "руського міра", що вони в кращих традиціях покровителів залишили по собі руїни. Наслідки безоплатного користування майном Національного заповідника представниками УПЦ МП показали в Мінкульті.

Без опису Міністерства культури можна б було подумати, що це фотографії не то закинутих приміщень, не то будівлі, у яку потрапила російська ракета. На них видно й понівечені стіни, і зруйновану стелю, і гори будівельного сміття, серед якого знайшлося місце пляшкам з-під алкоголю.

Що після себе залишило духовенство УПЦ МП / Фото Міністерства культури

За злочин духовенство може понести покарання

Також в Мінкульті зазначили, що усі руйнування у будівлях на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" фіксуються відповідною заявою про злочин. Він передбачається за статтею 298 Кримінального кодексу України "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини".

За якою саме частиною статті кваліфікуватиметься злочин, у Мінкульті не повідомили. Однак це підпадає під порушення частини 2 відповідної статті. Такий злочин, згідно з ККУ, карається: