Наказ про призначення міністр культури підписав 14 квітня. Остапенко є фахівцем у галузях охорони пам'яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт.

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З початку повномасштабного вторгнення науковець став до лав ЗСУ, нині ж продовжить тримати культурний та релігійний фронти,

– йдеться в повідомленні.

Ткаченко призначив керівника заповідника "Києво-Печерська лавра" / Фото пресслужби Мінкульту

Що відомо про Максима Остапенка

Остапенко є автором понад 30 наукових робіт з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров'я. Захистив кандидатську дисертацію на тему "Населення скіфського часу Дніпровського Надпорожжя".

З 2005 року Остапенко працював заступником директора в Національному заповіднику "Хортиця" (Запоріжжя). А вже з 2007-го він очолив заповідник.

Ще Остапенко був співавтором проєктів музеєфікації пам'яток "Хортиці" в межах програм Інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури та туризму і куратором будівництва історико-культурного комплексу "Запорозька Січ".

Зауважимо, що попереднім в.о. гендиректора був Олександр Рудник, який заявляв, що не проти розміщення у Лаврі московського патріархату. Він залишається працювати в заповіднику, але як заступник очільника.

Коротко про перипетії у Лаврі

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав із 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква намагалась оскаржити рішення в суді, а її представники відмовлялися покидати Лавру.

Декілька днів представники УПЦ МП блокували роботу комісії, яка хотіла провести процес передачі майна заповідника державі. 12 квітня вона все ж почала працювати й зафіксувала пошкодження одного з корпусів.