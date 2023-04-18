Цей магазин розташовується на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У цей час там представник медіа одного з інтернет-видань проводив зйомку.

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Чоловік поламав техніку журналіста

Згідно із матеріалами кримінального провадження, до журналіста підійшов 48-річний чоловік. Він намагався відібрати у представника інтернет-видання обладнання для відеозйомки.

При цьому охоронець застосував фізичну силу, через що відламав кріплення до відеокамери та пошкодив світлодіодну лампу. Відтак журналіст не міг продовжувати свою законну професійну діяльність.

Нападнику повідомили про підозру

Уже наступного дня, 18 квітня, пресслужба Київської міської прокуратури зазначила, що за перешкоджання роботі журналіста на території Києво-Печерської лаври охоронцю повідомили про підозру. Також відомо, що дізнавачі Печерського УП ГУНП у Києві розпочали досудове розслідування.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва громадянину України повідомлено про підозру за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (частина 1 статті 171 КК України),

– повідомили у прокуратурі.

Зазначимо, що за це правопорушення санкція статті передбачає:

штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

або арешт на строк до 6 місяців,

або обмеження волі на строк до 3 років.

Не перший напад на журналістів