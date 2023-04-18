Этот магазин находится на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. В настоящее время там представитель медиа одного из интернет-изданий проводил съемку.

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Мужчина сломал технику журналиста

Согласно материалам уголовного производства, к журналисту подошел 48-летний мужчина. Он пытался отобрать у представителя интернет-издания оборудование для видеосъемки.

При этом охранник применил физическую силу, из-за чего отломал крепеж к видеокамере и повредил светодиодную лампу. Следовательно, журналист не мог продолжать свою законную профессиональную деятельность.

Нападающему сообщили о подозрении

Уже на следующий день, 18 апреля, пресс-служба Киевской городской прокуратуры отметила, что за препятствование работе журналиста на территории Киево-Печерской лавры охраннику сообщили о подозрении. Также известно, что дознаватели Печерского УП ГУНП в Киеве приступили к досудебному расследованию.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева гражданин Украины уведомлен о подозрении по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (часть 1 статьи 171 УК Украины),

– сообщили в прокуратуре.

Отметим, что за это правонарушение санкция статьи предусматривает:

штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,

или арест сроком до 6 месяцев,

или ограничение свободы сроком до 3 лет.

Не первое нападение на журналистов