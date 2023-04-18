Этот магазин находится на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. В настоящее время там представитель медиа одного из интернет-изданий проводил съемку.
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Мужчина сломал технику журналиста
Согласно материалам уголовного производства, к журналисту подошел 48-летний мужчина. Он пытался отобрать у представителя интернет-издания оборудование для видеосъемки.
При этом охранник применил физическую силу, из-за чего отломал крепеж к видеокамере и повредил светодиодную лампу. Следовательно, журналист не мог продолжать свою законную профессиональную деятельность.
Нападающему сообщили о подозрении
Уже на следующий день, 18 апреля, пресс-служба Киевской городской прокуратуры отметила, что за препятствование работе журналиста на территории Киево-Печерской лавры охраннику сообщили о подозрении. Также известно, что дознаватели Печерского УП ГУНП в Киеве приступили к досудебному расследованию.
При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева гражданин Украины уведомлен о подозрении по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (часть 1 статьи 171 УК Украины),
– сообщили в прокуратуре.
Отметим, что за это правонарушение санкция статьи предусматривает:
- штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,
- или арест сроком до 6 месяцев,
- или ограничение свободы сроком до 3 лет.
Не первое нападение на журналистов
- Отметим, что в Киево-Печерской Лавре не впервые нападают на журналистов.
- Так, 30 марта Архидиакон Киево-Печерской лавры вырвал у оператора телеканала "Общественное" микрофон, сорвал крепеж на камере и бросил его на землю.
- Поэтому 11 апреля по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов был направлен в суд обвинительный акт в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
- Ему, как и мужчине, который на добровольной основе осуществляет охрану помещения церковного магазина в Лавре, грозит тюрьма.