В среду, 19 апреля, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о работе комиссии по инвентаризации имущества Лавры, которая начала работу после объявления решения о выдворении оттуда УПЦ МП. Об этом информирует 24 канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Что известно о ситуации

Как отметил чиновник, эта комиссия давно бы закончила свою работу, если бы ей не препятствовали.

Комиссия эффективна, потому что она работает. Сегодня комиссия зашла в два корпуса Лавры, в частности, где галерея находится. Зафиксировала неудовлетворительное состояние этих объектов. Соответственно был составлен протокол и опечатали эти объекты,

– констатировал Ткаченко.

Кроме того, он упомянул, что прихожане УПЦ Московского патриархата повредили защитные роллеты, которые были в опечатанном Минкультом корпусе.

Случилось это тогда, когда комиссия уже ушла. В то же время, правоохранителям пришлось составить протоколы из-за нарушения общественного порядка.

Обратите внимание! Ткаченко отметил, что полицейские проверяют, какие вещи представители УПЦ МП вывозят из монастыря. Также они замечают подозрительных лиц, не имеющих никакого отношения к Лавре. По словам министра, все еще продолжается процесс передачи музейных объектов, хранившихся в Лавре, в музейный фонд.

Новый гендиректор заповедника Лавры

Вспомним к этой теме, что не так давно Максим Остапенко стал новым исполняющим обязанности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Важно знать, что он ранее возглавлял заповедник "Хортица", является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, а также после 24 февраля 2022 года пошел в Вооруженные Силы.