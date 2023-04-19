Віряни Московського патріархату зазначають, що комісія Мінкульту "живцем закрила людей у корпусі". На місці події працюють правоохоронці та карета швидкої допомоги, повідомляє 24 Канал.

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За справу взялась поліція

Після того, як представники Мінкульту опечатали чергове приміщення – один із корпусів Лаври, – розлючені віряни УПЦ МП зламали печатку та пошкодили захисні ролети.

Віряни пошкодили ролети на корпусі Лаври: відео

Наразі правоохоронці фіксують правопорушення та вирішують питання правової кваліфікації події.

Парафіяни УПЦ МП пошкодили захисні ролети / Фото поліція Києва

На території Лаври виник черговий конфлікт: дивіться відео

Прихильники УПЦ МП понищили майно Лаври: що відомо