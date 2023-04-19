Об очередном инциденте, устроенном поклонниками УПЦ МП, сообщила представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис. Она отметила, что сотрудники полиции и комиссия Минкульта выполняли свою работу.

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За дело взялась полиция

После того, как представители Минкульта опечатали очередное помещение – один из корпусов Лавры, – разъярены верующие УПЦ МП сломали печать и повредили защитные роллеты.

Правоохранители фиксируют правонарушения и решают вопросы правовой квалификации события.

Прихожане УПЦ МП повредили защитные роллеты / Фото полиция Киева

Сторонники УПЦ МП уничтожили имущество Лавры: что известно