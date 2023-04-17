Решение было принято 17 апреля на внеочередной сессии Тернопольского городского совета. Напомним, что недавно в Ровно также прекратили право пользования земельными участками для УПЦ МП.

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Историческое решение в Тернополе

Так, депутаты поддержали решение о прекращении управлению Тернопольской епархии УПЦ МП права пользования земельным участком, расположенным на участке улицы Евгения Коновальца, 1.

Как рассказал мэр Сергей Надал, на основании обращений прошло заседание согласительного совета, где были приглашены руководители фракций и депутатских групп Тернопольского горсовета. Во время обсуждения было принято решение о необходимости созвать внеочередную сессию и принимать решение о лишении права пользования земельным участком.

Спасибо депутатам горсовета, которые поддержали этот вопрос. С сегодняшнего дня земельный участок изъят у епархии УПЦ МП. Московской церкви не место в Тернополе!

– подчеркнул городской голова.

Где расположена церковь УПЦ МП, которой запретили пользоваться землей: карта

Другие подобные решения в Украине

10 апреля в Ровно прекратили право использования земельных участков УПЦ МП. Такое решение было принято на внеочередной сессии горсовета.

В Хмельницком всем религиозным организациям от УПЦ Московского патриархата прекратили право на использование земельными участками.

Такое же решение было принято в Каменце-Подольском.

Напомним, что Верховная Рада зарегистрировала проект обращения к правительству. В документе говорится о расторжении с УПЦ МП аренды по сооружениям Почаевской Успенской лавры.