Мэр города Александр Третьяк назвал это историческим моментом на духовном фронте Ровно. Кстати, недавно в Хмельницком и Каменце-Подольском также прекратили право на использование земельными участками УПЦ МП.
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В Ровно приняли историческое решение
На внеочередной сессии Ровненского городского совета было прекращено право пользования земельными участками на территории общин, которые использует УПЦ МП. Также мэрия обратилась в государственные органы согласно компетенции относительно запрета деятельности московского патриархата в Украине.
Третьяк подчеркнул, что недопустимо, чтобы во время войны в Украине функционировала церковь, благословляющая российских солдат на убийства украинцев.
Ситуация с УПЦ МП в Украине
- Недавно Верховная Рада зарегистрировала проект обращения к правительству. В документе говорится о расторжении с УПЦ МП аренды зданий Почаевской Успенской лавры.
- В Хмельницком всем религиозным организациям от УПЦ Московского патриархата прекратили право на использование земельными участками. Такое же решение было принято в Каменце-Подольском.
- Кстати, аналитики ISW подчеркнули, что УПЦ МП – это не независимая религиозная организация, а продолжение России и инструмент российской гибридной войны. УПЦ МП является подконтрольным Кремлю элементом русской православной церкви в Украине.
- Ранее возле Собора Александра Невского в Каменец-Подольском были стычки – он принадлежит УПЦ МП.
- Также протесты против пророссийских священников состоялись в Тернополе и на Волыни – в городе Владимир. Организаторы рассказали, что во Владимире раньше было три церкви, которые принадлежали УПЦ МП. Одна из них уже перешла в ПЦУ. Этого же ожидают и от Успенского собора.