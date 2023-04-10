Мэр города Александр Третьяк назвал это историческим моментом на духовном фронте Ровно. Кстати, недавно в Хмельницком и Каменце-Подольском также прекратили право на использование земельными участками УПЦ МП.

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В Ровно приняли историческое решение

На внеочередной сессии Ровненского городского совета было прекращено право пользования земельными участками на территории общин, которые использует УПЦ МП. Также мэрия обратилась в государственные органы согласно компетенции относительно запрета деятельности московского патриархата в Украине.

Третьяк подчеркнул, что недопустимо, чтобы во время войны в Украине функционировала церковь, благословляющая российских солдат на убийства украинцев.

Ситуация с УПЦ МП в Украине