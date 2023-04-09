Дело в том, что в субботу, 8 апреля, община проголосовала за переход храма в ПЦУ. Однако священники УПЦ МП не отдали ключи от собора, передает 24 Канал.

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Представители УПЦ МП отказываются покидать собор

Верующие московского патриархата стали кольцом вокруг собора. Митингующие пытаются прорваться сквозь кольцо, чтобы попасть внутрь помещения.

Люди требуют отдать ключи от собора и впустить туда ревизионную комиссию. На месте находятся правоохранители.

Стычки у храма: смотрите видео

Тем временем пресс-служба УПЦ МП продолжает продвигать свои нарративы. Там же утверждают, что "совершается попытка захвата кафедрального собора в Каменце-Подольском". Однако местные требуют покинуть собор попов УПЦ МП.

Также в ведомстве УПЦ МП заявили, что полиция не реагирует на вызовы. Однако на видео видно, что правоохранители находятся на месте событий.

Более того, там также заявили, что "верующим Украинской Православной Церкви, которые защищают свой храм, пытаются вручить повестки". Однако доказательств, или подтверждений этого там не предоставили.

Акция протеста 8 апреля

Общественный деятель Андрей Смолий рассказал, что 8 апреля на Хмельнитчине в храмы УПЦ МП в городах Каменец-Подольский, Шепетовка и Староконстантинов пришло много людей. Они требовали перехода в Православную церковь Украины.

В Шепетовке сотня прихожан под лозунги "Слава Украине" и с государственными флагами пришла в кафедральный собор. В результате протеста в Свято-Михайловский собор зашло духовенство ПЦУ.

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