Річ у тім, що у суботу, 8 квітня, громада проголосувала за перехід храму до ПЦУ. Однак священники УПЦ МП не віддали ключі від собору, про це пише 24 Канал.

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Представники УПЦ МП відмовляються залишати собор

Віряни Московського патріархату стали кільцем навколо собору. Мітингувальники намагаються прорватися крізь кільце, щоб потрапити всередину приміщення.

Люди вимагають віддати ключі від собору і впустити туди ревізійну комісію. На місці присутні правоохоронці.

Сутички біля храму: дивіться відео

Тим часом пресслужба УПЦ МП продовжує просувати свої наративи. Там же стверджують, що "відбувається спроба захоплення кафедрального собору у Кам'янці-Подільському". Однак місцеві лише вимагають покинути собор попів УПЦ МП.

Також у відомстві УПЦ МП заявили, що поліція не реагує на виклики. Однак на відео видно, що правоохоронці присутні на місці подій.

Ба більше, там також заявили, що "вірянам Української Православної Церкви, які захищають свій храм, намагаються вручити повістки". Однак доказів чи підтверджень цього там не надали.

Акція протесту 8 квітня

Громадський діяч Андрій Смолій розповів, що 8 квітня на Хмельниччині до храмів УПЦ МП у містах Кам'янець-Подільський, Шепетівка та Старокостянтинів прийшло багато людей. Вони вимагали переходу до Православної Церкви України.

У Шепетівці сотня парафіян під гасла "Слава Україні" й з державними прапорами прийшла до кафедрального собору. Внаслідок протесту у Свято-Михайлівський собор зайшло духовенство ПЦУ.

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