Українці виганяють з храмів священників УПЦ МП: що відбувалося 8 квітня у низці областей

Українці вимагають у священників УПЦ МП перейти до ПЦУ, повідомляє 24 Канал. Внаслідок сутичок представникам Московського патріархату довелось покинути деякі церкви.

До ПЦУ вирішили перейти громади Старокостянтинова, Кам'янця-Подільського, Шепетівки, Іршанська, села Добринь та Борислава.

До теми Церковнослужителя УПЦ МП, який бив військового у Хмельницькому, оголосили у розшук

На Хмельниччині сотня парафіян прийшла на акцію протесту

Громадський діяч Андрій Смолій розповів, що на Хмельниччині до храмів УПЦ МП у містах Кам'янець-Подільський, Шепетівка та Старокостянтинів прийшло багато людей. Вони вимагали переходу до Православної церкви України.

У Шепетівці сотня парафіян під гасла "Слава Україні" й з державними прапорами прийшла до кафедрального собору. Внаслідок протесту у Свято-Михайлівський собор зайшло духовенство ПЦУ.

Молитва тепер українською,

– написав Смолій.

Варто зауважити, що громада вирішила перейти до ПЦУ ще 7 травня 2022 року. Попри це, представники Московського патріархату не передавали ключі від храму.

У повідомленні, яке опублікували на фейсбук-сторінці собору, мовилося, що священники ніколи не погодяться на перехід до ПЦУ, бо це "не має нічого спільного з християнством".

"Вони (ПЦУ – 24 Канал) порушили всі Божі заповіді, всі людські закони й після цього називають себе вірянами, самі себе називають священниками, коли посвята їх недійсна. Невже не зрозуміло, що ПЦУ – лише проміжний етап у переході до католицтва, під владу Папи, який керуватиме точно не з Києва", – заявили священники московської церкви.

Також вони традиційно переконували, що не пов'язані з Росією, позаяк ще в перші години повномасштабної війни рішуче засудили дії агресора та молилися за українців.



Протест у Шепетівці / Фото Андрія Смолія

Зауважте Поліція підтвердила смерть чоловіка біля храму на Київщині: нові подробиці

За словами Смолія, у Старокостянтинові також зібралось дуже багато людей.

Женуть РПЦ-попів із головного храму міста. Також буде голосування по переходу до ПЦУ,

– зазначив громадський діяч.

На відео, яке він опублікував, можна побачити в натовпі військовослужбовців та поліцейських. Місцеві жителі також прийшли під церкву з українськими прапорами та скандували "Геть московського попа!" За рішенням 1100 осіб храм Різдва Богородиці також перейшов до ПЦУ.

Дивіться відео зі Старокостянтинова

Буде цікаво Російський священник-блогер закликав вбивати українців: за нього взялася СБУ

До Кам'янця-Подільського привезли "масовку" від УПЦ МП

Своєю чергою, громада Кам'янця-Подільського зібралася вдень біля Собору Олександра Невського, щоб також підтримати приєднання головного храму міста до ПЦУ. Представники УПЦ МП почали звозити туди "масовку", аби завадити місцевим.

Люди вимагали переходу до ПЦУ: відео

За словами Смолія, священнослужителі УПЦ МП масово "стягували" людей із прилеглих сіл і територіальних громад, роблячи все за методичками так званого "антимайдану" та Кремля.

Попри ці всі перешкоди, близько 16:30 люди проголосували за перехід Собору Олександра Невського від УПЦ МП до Православної церкви України. Проте священники УПЦ МП почали не пускати комісію до храму.

Представники УПЦ МП перешкоджали комісії зайти в храм: відео

На Житомирщині відбулася сутичка

У селі Добринь на Житомирщині, за словами Смолія, люди з боєм виривали ключі від церкви, адже представники УПЦ МП не хотіли їх віддавати.

Житомирщина сьогодні теж дає бій РПЦ-попам!!

– заявив активіст.

Біля храму почалися сутички. Проте громада відстояла своє право й таки зайшла до нього.

"Провели службу українською. Поміняли замки. Вивісили український прапор", – повідомив Смолій.

У селі Добринь почалися сутички:відео

Зауважте УПЦ МП звозить "масовку", щоб завадити храму в Кам'янці-Подільському перейти до ПЦУ

На Львівщині довелося опечатати храм УПЦ МП

У Бориславі, що на Львівщині, місцеві жителі також вийшли на акцію протесту. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під храмом Покрови Пресвятої Богородиці бориславці вкотре звернулися до духовенства і парафіян з пропозицією перейти до Православної Церкви України.

Однак частина парафіян відмовилась. Тому на засіданні позачергової сесії міської ради вирішили тимчасово опечатати храм.

Також голова Львівської ОВА наголосив, що функціонування церков УПЦ МП на території громади заборонили рішенням сесії Бориславської міської ради. Зробили це ще у травні 2022 року.

Тож у Вербну неділю, яку християни цьогоріч святкуватимуть 9 квітня, богослужіння проведуть священнослужителі ПЦУ. Воно відбудеться на подвір‘ї храму Покрови Пресвятої Богородиці.

У Бориславі опечатали храм / Фото Андрія Смолія