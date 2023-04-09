Украинцы требуют у священников УПЦ МП перейти в ПЦУ, сообщает 24 Канал. В результате столкновений представителям Московского патриархата пришлось покинуть некоторые церкви.

В ПЦУ решили перейти общины Староконстантинова, Каменец-Подольского, Шепетовки, Иршанска, села Добрынь и Борислава.

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В Хмельницкой области сотня прихожан пришла на акцию протеста

Общественный деятель Андрей Смолий рассказал, что на Хмельнитчине в храмы УПЦ МП в городах Каменец-Подольский, Шепетовка и Староконстантинов пришло много людей. Они требовали перехода в Православную церковь Украины.

В Шепетовке сотня прихожан под лозунги "Слава Украине" и с государственными флагами пришла в кафедральный собор. В результате протеста в Свято-Михайловский собор зашло духовенство ПЦУ.

Молитва теперь на украинском,

– написал Смолий.

Стоит отметить, что община решила перейти в ПЦУ еще 7 мая 2022 года. Тем не менее представители Московского патриархата решили не передавать ключи от храма.

В опубликованном сообщении на фейсбук-странице собора говорилось, что священники никогда не согласятся на переход в ПЦУ, потому что это "не имеет ничего общего с христианством".

"Они (ПЦУ – 24 Канал) нарушили все Божьи заповеди, все человеческие законы и после этого называют себя верующими, сами себя называют священниками, когда посвящение их недействительно. Неужели не понятно, что ПЦУ – лишь промежуточный этап в переходе к католичеству, под власть Папы, который будет руководить точно не из Киева", – заявили священники московской церкви.

Также они традиционно убеждали, что не связаны с Россией, поскольку еще в первые часы полномасштабной войны решительно осудили действия агрессора и молились за украинцев.



Протест в Шепетовке / Фото Андрея Смолия

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По словам Смолия, в Староконстантинове также собралось очень много людей.

Гонят РПЦ-попов из главного храма города. Также будет голосование по переходу в ПЦУ,

– отметил общественный деятель.

На видео, которое он опубликовал, можно увидеть в толпе военнослужащих и полицейских. Местные жители также пришли под церковь с украинскими флагами и скандировали "Долой московского попа!" По решению 1100 человек, храм Рождества Богородицы также перешел в ПЦУ.

Смотрите видео со Староконстантинова

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В Каменец-Подольский привезли "массовку" от УПЦ МП

В свою очередь, община Каменец-Подольского собралась днем у Собора Александра Невского, чтобы также поддержать присоединение главного храма города к ПЦУ. Представители УПЦ МП начали свозить туда "массовку", чтобы помешать местным.

Люди требовали перехода в ПЦУ: видео

По словам Смолия, священнослужители УПЦ МП массово "вытаскивали" людей из близлежащих сел и территориальных общин, делая все по методичкам так называемого "антимайдана" и Кремля.

Несмотря на все эти препятствия, около 16:30 люди проголосовали за переход Собора Александра Невского от УПЦ МП к Православной церкви Украины. Однако священники УПЦ МП начали не пускать комиссию в храм.

Представители УПЦ МП препятствовали комиссии зайти в храм: видео

На Житомирщине произошла потасовка

В селе Добрынь Житомирской области, по словам Смолия, люди с боем вырывали ключи от церкви, ведь представители УПЦ МП не хотели их отдавать.

Житомирщина сегодня тоже дает бой РПЦ-попам!!

– заявил активист.

У храма начались потасовки. Однако община отстояла свое право и зашла в него.

"Провели службу на украинском. Поменяли замки. Вывесили украинский флаг", – сообщил Смолий.

В селе Добрынь начались потасовки: видео

Заметьте УПЦ МП свозит "массовку", чтобы помешать храму в Каменце-Подольском перейти в ПЦУ

Во Львовской области пришлось опечатать храм УПЦ МП

В Бориславе Львовской области местные жители также вышли на акцию протеста. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что под храмом Покровы Пресвятой Богородицы бориславцы в очередной раз обратились к духовенству и прихожанам с предложением перейти в Православную Церковь Украины.

Однако часть прихожан отказалась. Поэтому на заседании внеочередной сессии городского совета решили временно опечатать храм.

Также председатель Львовской ОВА подчеркнул, что функционирование церквей УПЦ МП на территории общины запретили решением сессии Бориславского городского совета. Сделали это еще в мае 2022 года.

Поэтому в Вербное воскресенье, которое христиане будут праздновать 9 апреля, богослужение проведут священнослужители ПЦУ. Оно состоится во дворе храма Покровы Пресвятой Богородицы.

В Бориславе опечатали храм / Фото Андрея Смолия