Уголовное производство открыли по статье 115 – убийство с отметкой "естественная смерть". Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

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Причина смерти – сердечный приступ

Умерший – мужчина 1961 года рождения. Это не должностное лицо, а один из тех, кто был возле храма на стороне ПЦУ во время конфликта. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Причиной гибели точно был не сам конфликт и не беспорядки. У него были проблемы с сердцем и случился сердечный приступ,

– отметила представитель полиции Киевской области.

По ее словам, ранее мужчине уже дважды делали операцию. На сердце стояли искусственные клапаны.

Также в полиции отметили, что на территории храма законно находится ПЦУ. Так что ни о каком "захвате храма", как говорят в МП, речь не идет.

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Что известно о беспорядках