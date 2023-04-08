Кримінальне провадження відкрили за статтею 115 – убивство з позначкою "природна смерть". Про це в коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

До теми Під час штурму храму на Київщині помер чоловік, – ЗМІ

Причина смерті – серцевий напад

Померлий – чоловік 1961 року народження. Це не посадовець, а один з тих, хто був біля храму на стороні ПЦУ під час конфлікту. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.

Причиною загибелі точно був не сам конфлікт і не штовханина. У нього були проблеми з серцем і стався серцевий напад,

– зазначила речниця поліції Київської області.

За її словами, раніше чоловікові вже двічі робили операцію.На серці стояли два штучних клапани.