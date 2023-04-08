Об этом пишут в местных телеграмм каналах и СМИ. К слову, ранее депутаты Хмельницкого облсовета запретили деятельность УПЦ МП в регионе.

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У собора заметили представителей другой ОТГ

8 апреля в Соборе Александра Невского в Каменце Подольском Хмельницкой области собрались люди, чтобы поддержать переход святыни к ПЦУ. Отметим, что депутаты горсовета недавно запретили УПЦ московского патриархата использовать земельные участки города.

Не сидите дома, я вас призываю. Приходите, потому что сейчас, если мы упустим шанс, его может уже не быть. В 15:15 начнется собрание, где мы скажем, что мы не хотим у нас в городе русской православной церкви,

– сказал общественный активист.

По словам активиста, священнослужители УПЦ МП массово свозят людей с близлежащих сел и территориальных общин. Следовательно, "судьбу" Каменец-Подольского решают не его жители.

Днем 8 апреля у святыни собралось много людей. Как сообщает местный телеграмм-канал, по состоянию на 15:47 люди проголосовали за переход Собора Александра Невского от УПЦ МП к Православной церкви Украины.



Люди голосуют за переход собора в ВТО / Фото Kamianets PLUS

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