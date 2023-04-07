В прокуратуре рассказали, что его будут содержать под стражей. Задержан подозреваемый еще 6 апреля.
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Что известно о мере пресечения священнику УПЦ МП
В настоящее время священнослужителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога,
– сообщили в прокуратуре.
В комментарии 24 Каналу в Днепропетровской областной прокуратуре рассказали, что дочери священника находятся под наблюдением врачей.
По предварительным данным, издевательства над детьми могли длиться более 2 лет. В семье, кроме несовершеннолетних дочерей, еще есть два совершеннолетних сына. В настоящее время продолжается следствие.
В Днепре избрали меру пресечения священнику, который развращал собственных дочерей
Что известно о задержании священника
- 6 апреля Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что в Днепре задержала одного из священников УПЦ МП. Его подозревают в развращении родных дочерей.
- Следствие сообщило, что поп московского патриархата после смерти жены долгое время развращал двух дочерей.
- Известно, что девочки 13 и 15 лет соответственно. К преступлениям 47-летний священник прибегал, оставаясь дома наедине с детьми.
- Дети рассказали об этом старшему брату. Последний же обратился в полицию.