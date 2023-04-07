Инцидент произошел 6 апреля около 13:50. В настоящее время правоохранители устанавливают подробности ДТП.

Смотрите также Пьяный Остап Ступка устроил серьезную аварию в Киеве, есть пострадавший, – СМИ

4-летний мальчик скончался в больнице

Как сообщили правоохранители, ДТП произошло в селе Твиржа, что в Яворивском районе. 36-летний водитель автомобиля "Mercedes-Benz" сбил двух жителей города Судовая Вишня. Пострадали женщина 23 года и ее 4-летний сын.

Пешеходы получили телесные повреждения и попали в реанимацию. К сожалению, от полученных травм маленький мальчик скончался в больнице.



Место аварии во Львовской области / Фото Нацполиции

В настоящее время следователи в полиции Львовской области открыли уголовное производство против водителя по 2 части статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.



Водитель сбил двух пешеходов / Фото Нацполиции

Все подробности ДТП сейчас устанавливают правоохранители.



Работа правоохранителей на месте ДТП / Фото Нацполиции

ДТП во Львовской области: последние новости