Авария произошла 9 марта, около 13.00, на автодороге "Киев-Чоп", вблизи села Новый Милятин в Золочевском районе.

Смотрите также В Румынии многодетная семья из Одесщины попала в ужасное ДТП: погиб ребенок

Жуткое ДТП на Львовщине

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Skoda Fabia, 43-летняя львовянка, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом Mersedes-Benz Sprinter, которым управлял 57-летний житель Житомирской области.



Что известно об аварии / Фото полиции Львовской области

От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его пассажирка, 14-летняя львовянка, скончались на месте.



Жуткое ДТП / Фото полиции Львовской области

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство.



ДТП произошло в Золочевском районе / Фото полиции Львовской области

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Последние ДТП в Украине