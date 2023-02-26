Авария произошла вблизи села Подборцы. К сожалению, есть пострадавшие.

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На автодороге Киев – Чоп, на перекрестке возле населенного пункта Подборцы, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием двух грузовиков и легковика,

– говорится в сообщении.

Водителей предупредили, что движение на трассе в оба направления – сейчас затруднено. При планировании поездок необходимо учесть это. На месте ДТП работают все необходимые службы.

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