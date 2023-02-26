Авария произошла вблизи села Подборцы. К сожалению, есть пострадавшие.
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На автодороге Киев – Чоп, на перекрестке возле населенного пункта Подборцы, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием двух грузовиков и легковика,
– говорится в сообщении.
Водителей предупредили, что движение на трассе в оба направления – сейчас затруднено. При планировании поездок необходимо учесть это. На месте ДТП работают все необходимые службы.
Пьяный украинец устроил ДТП с поездом
- В Польше в ночь на 26 февраля пьян украинец устроил ДТП в Ожаруве-Мазовецком. Мужчина находился за рулем Volkswagen. В какой-то момент он вылетел на автомобильный путь, а потом выбежал из машины. Это и спасло горе-водителю жизнь.
- Вскоре в Volkswagen врезался поезд. К счастью, никто не пострадал. Пришлось эвакуировать 140 человек.
- Горе-водителя задержали. У него в крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Свидетели рассказали, что мужчина едва держался на ногах.