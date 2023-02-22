Патрульные рассказали, что инцидент произошел 21 февраля по улице Зеленой во Львове. Полиция вызвала отца.
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Что известно о ребенке на Mercedes-Benz
Вчера (21 февраля – 24 Канал) днем на улице Зеленой патрульной остановили автомобиль Mercedes-Benz G500 за нарушение ПДД его водителем,
– сообщили патрульные.
Когда водителя остановили, то оказалось, что он несовершеннолетний. На место происшествия вызвали отца. Он говорит, что не знал, что сын взял машину.
За рулем Mercedes-Benz во Львове ездил ребенок
"На 50-летнего мужчину составили протокол за совершение несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях", – сообщили правоохранители.
Они также призвали следить за своими детьми и помнить, что их поведение зависит от правильного воспитания.
По этой статье отец уплатит штраф в размере от 850 до 1700 гривен.
В Луцке несовершеннолетний влетел в толпу: ему объявили приговор
В декабре 2021 года несовершеннолетний 16-летний подросток влетел в толпу. После этого он начал убегать. Далее влетел в столб недалеко от места первой аварии. Известно, что он ехал на Renault Megane.
В результате аварии погибла 39-летняя женщина, еще шесть прохожих – пострадали.
Подростка обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- разбой;
- нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека;
- незаконное завладение автомобилем.
В январе 2023 года ему вынесли приговор – 7,5 лет лишения свободы. Суд решил удовлетворить просьбу обвинения.