Происшествие случилось 12 декабря около 14:30 на проспекте Соборности – возле торгового центра. Люди как раз переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
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Машина в это время скрывалась от полицейских
Как сообщили в пресс-службе полиции Волыни автомобиль убегал от патрульных машин полиции. В это время в машине находились три человека. По предварительной информации, за рулем находился несовершеннолетний. Всех участников, причастных к ДТП, правоохранителям таки удалось догнать.
Летел на бешеной скорости, на зеленый свет, просто не реагировал на людей. На пешеходном очень много людей было. Я как раз успела дойти до разделительной полосы и передо мной просто люди разлетелись,
– рассказала очевидица событий.
Одна из пострадавших – в тяжелом состоянии
Как информирует телеграм-канал "Лучане" двух травмированных доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину – в областную. Потерпевшая – в очень тяжелом состоянии.
Со слов главного врача Волынской областной больницы Александра Дударя, у 39-летней женщины – политравмы, переломы костей черепа и голеней. Она без сознания находится в реанимации.
Смотрите фото с места аварии / Фото "Лучане" и "Волынские новости":
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