Авария произошла в 12:10 между Березовкой и Тисменичанами – на автодороге Ивано-Франковск – Надворная.

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Как произошло ДТП

Водитель "Опеля" не справился с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу движения, где он врезался в "ВАЗ 2199". Водитель последней машины избегал столкновения, поэтому "Опель" врезался в бок "ВАЗа", а лобового столкновения удалось избежать.

Водитель "ВАЗ" ехал один, а в "Опеле" было еще 2 пассажира. По предварительной информации, якобы никто не пострадал.

"ВАЗ" разворотило

Повреждения получили 4 автомобиля, из них 2 машины улетели в кювет. Больше всего пострадал "ВАЗ" – он разнесло на несколько частей.

Полицейские на месте составляют административный протокол.

ДТП в Ивано-Франковской области, смотрите видео:

Что происходит на трассе

Движение на данном участке сильно усложнено. Обнародовали схемы возможных объездов:

Надворная – Богородчаны – Ивано-Франковск;

Делятин – Коломыя – Ивано-Франковск;

через села Цуцилов – Волосов – Камино – Липовка/Березовка.

Авария на Прикарпатье, смотрите видео: