В салоне маршрутки находилось 20 пассажиров

Инцидент произошел в селе Городище. Сообщение в милицию поступило около 17:00.

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За рулем грузовика был 31-летний житель села Яблонное. Он плохо закрепил древесину из-за чего она и выпала. Сначала одно бревно пробило боковое стекло автобуса "Богдан" сообщением "Березно – Богуши", который ехал на встречу.

Колода попала в автобус

Другая незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находилось 20 пассажиров.

Водитель плохо закрепил древесину

Что известно о пострадавших

В результате ДТП телесные повреждения получил 32-летний житель Березного. Предварительно у него диагностировали перелом предплечья.

В то же время водителя грузовика забрали в больницу, чтобы взять анализы. Известно, что "ЗИЛ" принадлежит частному предпринимателю.

В полиции уже открыли уголовное дело, предварительная квалификация – нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, а транспортные средства изъяли.

"ЗИЛ" принадлежит частному предпринимателю

Тройное ДТП на Харьковщине

В городе Лозовая пьяный 32-летний водитель КИА на большой скорости врезался в автомобиль "Лада". Впоследствии его отбросило в сторону магазина, а по дороге машина повредила еще припаркованный "ВАЗ".

К счастью, пострадавших в результате ДТП нет. Против водителя составили административные протоколы по 2 статьям.