У салоні маршрутки перебувало 20 пасажирів
Інцидент трапився у селі Городище. Повідомлення до правоохоронців надійшло близько 17:00.
До теми На Подолі автівка врізалася у швидку допомогу і перекинула її: кадри моторошної ДТП
За кермом вантажівки був 31-річний житель села Яблунне. Він погано закріпив деревину через що вона й випала. Спершу одна колода пробила бокове скло автобуса "Богдан" сполученням "Березне – Богуші", який їхав на зустріч.
Колода влучила в автобус
Інша незакріплена деревина пошкодила лобове скло маршрутки, в салоні якої перебувало 20 пасажирів.
Водій погано закріпив деревину
Що відомо про постраждалих
Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 32-річний житель Березного. Попередньо у нього діагностували перелом передпліччя.
Водночас водія вантажівки забрали в лікарню, аби взяти аналізи. Відомо, що "ЗІЛ" належить приватному підприємцю.
У поліції вже відкрили кримінальну справу, попередня кваліфікація – порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, а транспортні засоби вилучили.
"ЗІЛ" належить приватному підприємцю
Потрійна ДТП на Харківщині
У місті Лозова п'яний 32-річний водій КІА на великій швидкості врізався в автомобіль "Лада". Згодом його відкинуло у сторону магазину, а дорогою автівка пошкодила ще припаркований "ВАЗ".
На щастя, постраждалих внаслідок ДТП немає. Проти водія склали адміністративні протоколи за 2 статтями.