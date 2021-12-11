П'яний водій їхав на великій швидкості
Інформація про ДТП надійшла правоохоронцям о 08:19. Відомо, що правопорушник їхав на великій швидкості та хотів повернути ліворуч на заправку.
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Водій не помітив автомобіль "Лада", який їхав по своїй смузі. Внаслідок чого відбулось зіткнення. У результаті КІА відкинуло в бік магазину. Під час цього автівка пошкодила припаркований "ВАЗ".
П'яний водій пошкодив припаркований "ВАЗ"
Правоохоронці склали на порушника адміністративні протоколи за 2 статтями:
- керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння,
- порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.
На щастя, ніхто з людей не постраждав внаслідок інциденту.
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