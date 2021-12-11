ДТП сталася біля села Верчани Стрийського району. Внаслідок аварії постраждали 7 людей.

Зауважте Поліція не знає, хто саме виїхав на зустрічку: подробиці смертельної ДТП під Тернополем

Водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями. Щоб врятувати чоловіка, рятувальники деблокували його за допомогою гідравлічного спорядження.

Постраждалі отримали травми різного ступеня важкості. У Стрийську центральну районну лікарню госпіталізували 3 людей.



Фото з місця ДТП / ДСНС

Причини ДТП

У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА розповіли, що водій вантажівки – мешканець села Верчани – не впорався з керуванням.

Автівка з'їхала у кювет. Тим часом її напівпричіп залишився на проїзній частині дороги. Водій автобуса допустив зіткнення з ним.

Новина доповнюється