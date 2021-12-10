В результате столкновения реанимобиль перевернулся на бок. Травмы получили его водитель и двое врачей, которые ехали на вызов к больному. Что же касается водителя легковушки, то он отказался от госпитализации.

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Не остановили даже маячки

Скорая помощь ехала с улицы Электриков в направлении улицы Новоконстантиновской.

Поскольку вызов был срочным, карета включила проблесковые маячки.

Однако в один момент из Новоконстантиновской вылетел Chevrolet и ударил скорую с такой силой, что она перевернулась.

По информации телеграм-канала KIEVMAP, легковушка после столкновения загорелась, но ее мигом потушили.

Важно! Для выяснения обстоятельств на место прибыли следователи.

На Подоле авто опрокинуло скорую помощь: видео

Тексты публикаций "Стражей Эспрессо", KIEVMAP:

Фото с места дорожно-транспортного происшествия, где Chevrolet опрокинул скорую. Напомним, в Подольском районе столицы произошла авария с участием автомобиля скорой. Как удалось узнать "Вартовим Еспресо", со слов свидетелей, скорая двигалась по улице Электриков с включенными проблесковыми маячками в направлении улицы Новоконстантиновской.

В это время с улицы Новоконстантиновской в направлении центра двигался автомобиль Chevrolet Volt. Он по касательной ударил Mercedes медиков, в результате чего тот перевернулся на бок.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель скорой и двое врачей, которые ехали на вызов. Их госпитализировали в медучреждение. Водитель Chevrolet от госпитализации отказался. На месте работает следственно-оперативная группа, которая и выяснит детали ДТП.

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Дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием скорой. На перекрестке скорая включила сирену, и в этот момент в нее влетела машина. Машина, которая врезалась, загорелась, но ее сразу же потушили.