При этом в скорой находилась больная в тяжелом состоянии. В итоге водительницу-виновницу оштрафовали правоохранители.
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Досадный инцидент со скорой в Черновцах: что известно
В Черновцах на Буковине водитель автомобиля Peugeot заблокировала выезд скорой помощи с больной пациенткой внутри в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 11 ноября у одного из многоквартирных домов на проспекте Независимости.
- Женщина на Peugeot припарковалась посреди дороги, более того – спорила с правоохранителями и отказывалась убрать свое авто. Конечно, в итоге она вынуждена была это сделать, а также получила постановление о штрафе.
- Это подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области. Там рассказали, что приехали по вызову именно медиков, ведь автомобиль виновницы препятствовал им двигаться.
Инцидент в Черновцах частично попал на видео (осторожно, слышна брань, поэтому только 18+):
Также стоит напомнить о недавних резонансных авариях со скорыми в Украине:
- В Киеве 27 октября на проспекте Валерия Лобановского произошло масштабное тройное ДТП. Столкнулись скорая помощь, грузовик и легковушка.
- А 3 ноября на Салтовском шоссе в Харькове столкнулись Ford и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП травмы получила пассажирка легковушки.