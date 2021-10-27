Сейчас о причинах аварии и ее виновниках еще не известно. Также нет информации о том, кто пострадал.
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Водитель легковушки влетел в скорую помощь / Скриншот видео
Сошлись в лобовом
На кадрах с места аварии видно, что легковушка въехала в карету скорой помощи практически лоб в лоб. Сбоку его прижал грузовик. От удара у медицинского авто значительно повредилась передняя боковая часть.
Грузовик сбоку подпер легковушку, которая врезалась в скорую / Скриншот видео
В Киеве случилась авария со скорой, грузовиком и легковушкой: видео
Столкновение фур в Буче парализовало движение
На дороге в городе Буча ночью 25 октября случилось дорожно-транспортное происшествие с двумя тяжеловозами. Водитель одной из фур не заметил, что другая припаркована на обочине и на полном ходу врезался в нее. В результате оба грузовика парализовали движение другого транспорта.