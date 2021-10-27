Наразі про причини аварії та її винуватців ще не відомо. Також немає інформації про те, чи хтось постраждав.

За темою У Києві сталася смертельна лобова ДТП із вантажівкою: тіло загиблого вирізали з металу



Водій легковика влетів у швидку допомогу / Скриншот відео

Зійшлися у лобовому

На кадрах з місця трощі видно, що легковик в'їхав у карету швидкої допомоги практично лоб у лоб. Збоку його притиснула вантажівка. Від удару в медичного авто значно пошкодилася передня бокова частина.



Вантажівка збоку підперла легковик, який врізався у швидку / Скриншот відео

У Києві трапилася аварія зі швидкою, вантажівкою і легковиком: відео

Зіткнення фур у Бучі паралізувало рух

На дорозі в місті Буча вночі 25 жовтня трапилася дорожньо-транспортна пригода із двома ваговозами. Водій однієї з фур не помітив, що інша припаркована на узбічі й на повному ходу врізався у неї. В результаті обидві вантажівки паралізували рух іншого транспорту.